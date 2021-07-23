В Ярославской области начнётся догазификация
Ярославль, 23 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. С 26 июля в Ярославской области компания «Газпром газораспределение Ярославль» начинает приём предварительных заявок на «догазификацию» — бесплатное подведение газа до границ домовладений. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Подать заявку могут владельцы частных домов, где нет газа, и только в том случае, если населённый пункт уже имеет внутрипоселковые газопроводы. Догазификация доступна там, где нужно достроить газопровод до границы земельного участка.
В «Газпром газораспределение Ярославль» пояснили, что прокладка сетей внутри участка и внутри дома, покупка и подключение газового оборудования по-прежнему будут происходить за счёт средств потребителей.
Заявки можно подать через сайт или Единый центр предоставления услуг газораспределительной организации. С августа будет доступна возможность подать заявку на догазификациию через единого оператора газификации — СОЦГАЗ.РФ.