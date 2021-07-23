Ярославль, 23 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. С 26 июля в Ярославской области компания «Газпром газораспределение Ярославль» начинает приём предварительных заявок на «догазификацию» — бесплатное подведение газа до границ домовладений. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Yaroblgaz.ru Догазификация

Подать заявку могут владельцы частных домов, где нет газа, и только в том случае, если населённый пункт уже имеет внутрипоселковые газопроводы. Догазификация доступна там, где нужно достроить газопровод до границы земельного участка.

«Эту меру поддержки президент Владимир Путин озвучил во время своего послания Федеральному собранию. Для жителей подводка газа к отдельным домам будет бесплатной, это станет обязанностью поставщиков. Догазификацию домовладений планируется провести до 2023 года», — прокомментировал ситуацию губернатор области Дмитрий Миронов.

В «Газпром газораспределение Ярославль» пояснили, что прокладка сетей внутри участка и внутри дома, покупка и подключение газового оборудования по-прежнему будут происходить за счёт средств потребителей.

Заявки можно подать через сайт или Единый центр предоставления услуг газораспределительной организации. С августа будет доступна возможность подать заявку на догазификациию через единого оператора газификации — СОЦГАЗ.РФ.