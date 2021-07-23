Якутск, 23 июля, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Пожароопасная обстановка в российских лесах ещё более обострилась. По данным сайта Авиалесоохрана, на 23 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории Российской Федерации находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 135 лесных пожаров общей площадью 1 000 073 га.

Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Работа по тушению там прекращена «на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». Проще говоря, лесные пожары, которые находится вдали от населённых пунктов, не тушат исходя из экономической нецелесообразности.

Напомним, больше всего таких очагов сейчас находится в Якутии, там действует 118 пожаров на площади 810 390 га. Далее идут: Камчатский край (пять пожаров на площади 119 146 га), Магаданская область (четыре пожара на площади 63 338 га), Чукотка (один пожар на площади 5991 га), Забайкальский край (три пожара на площади 885 га), Хабаровский край (два пожара на площади 293 га), Амурская область (один пожар на площади 27 га), Бурятия (один пожар на площади три га).

Как сообщало ИА REGNUM, дым от лесных пожаров в Якутии достиг территорий штата Аляска.

Читайте также: Лесные пожары Якутии почувствовали на Аляске