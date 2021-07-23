Уфа, 23 июля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Башкирии по итогам первого полугодия текущего года доля электронных заявлений, поданных на регистрацию прав собственности на недвижимость в Росреестр возросла на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего поступило порядка 326 тыс. заявлений на регистрацию прав собственности, из них 125 тыс. — в электронном виде, заявил руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец.

Данные управления Росреестра

С его слов, востребованность электронных сервисов Росреестра стала расти во время пандемии, но и после снятия ограничений использование электронных услуг ведомства сохраняется. В Росреестре на 2021−2023 годы разработана концепция цифровой трансформации, на базе которой будет создано несколько клиентских сервисов для быстрого оформления недвижимости, удобного поиска земли и взаимодействия с кадастровыми инженерами.

К преимуществам электронных сделок на территории Башкирии относятся: сокращенный срок (не более 2−3 дней), меньшая стоимость (на портале Росреестра при подаче документов через личный кабинет для физлиц действует скидка по госпошлине в размере 30% и высокое качество обслуживания. Еще одним положительным фактором является снижение коррупционных рисков, отметила руководитель проекта «Электронная сделка. рф» Камила Фазлыева.

В Башкирии за июнь текущего года на регистрацию прав собственности на недвижимость подано в Росреестр в электронном виде 39% заявлений при среднероссийском показателе доли электронных учетно-регистрационных действий в 35,9%.

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