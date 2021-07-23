Якутск, 23 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территорий штата Аляска, отмечает телеграм-канал «Город Братск» со ссылкой на CNN.

Лесной пожар

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Всемирная метеорологическая организация подтвердила эти данные, опираясь на спутниковые снимки.

Тем временем сайт «Авиаласоохраны» сообщает, что на утро 23 июля действует 135 лесных пожаров общей площадью более одного миллиона гектаров, которые из-за труднодоступности никто не тушит. Почти все они (118 пожаров площадью 810 390 га) находятся на территории Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 июля на территории Якутии действовало 208 природных пожаров на общей пройденной огнем площади свыше 1,519 млн га.

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