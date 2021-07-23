Приштина, , 09:09 — REGNUM Депутат парламента Косово из рядов партии «Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лила 22 июля рассказала об успехах четырех месяцев правления Альбина Курти.

Отставки

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, главным достижением политик назвала управление эпидемической ситуацией и обеспечение достаточного числа вакцин. По словам Кусари-Лилы, в марте была немыслима нынешняя ситуация, когда депутаты просят граждан прийти на добровольную вакцинацию.

Депутат заявила что то, что общественность воспринимает как отставки руководства государственных предприятий, на деле является процессом реформирования институтов власти.

Мимоза Кусари-Лила «В первый раз от советов директоров и агентств требуют отчета. Никто в Советах директором больше не может удержать мандат без хорошей работы».

Успехом Косово депутат также назвала серию заграничных визитов Курти и рост оборонного бюджета до 100 миллионов евро.

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