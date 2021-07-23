В Чите вынесен приговор мужчине, расстрелявшему ребёнка
Чита, 23 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Чите вынесен обвинительный приговор 33-летнему местному жителю Василию Дунцу, который в ходе ссоры с соседями застрелил 9-летнюю девочку. Как сообщает 23 июля СУ СК РФ по Забайкальскому краю, особая тяжесть совершенного преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс.
Совокупность представленных следствием доводов легла в основу обвинительного приговора. Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Как сообщало ИА REGNUM, ссора между соседями в Чите случилась 17 февраля 2021 года. Шум от ремонта в квартире, где проживает многодетная семья, вывел из себя мужчину. Недовольный гражданин, изрядно выпив, пошёл выяснять отношения, прихватив оружие 12-го калибра. Выстрел в закрытую входную дверь соседей не оставил шансов ребёнку: полученное огнестрельное ранение грудной клетки и головы оказалось смертельным.
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