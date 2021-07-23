Чита, 23 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Чите вынесен обвинительный приговор 33-летнему местному жителю Василию Дунцу, который в ходе ссоры с соседями застрелил 9-летнюю девочку. Как сообщает 23 июля СУ СК РФ по Забайкальскому краю, особая тяжесть совершенного преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс.

(сс) jasongillman Ружье

Совокупность представленных следствием доводов легла в основу обвинительного приговора. Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ссора между соседями в Чите случилась 17 февраля 2021 года. Шум от ремонта в квартире, где проживает многодетная семья, вывел из себя мужчину. Недовольный гражданин, изрядно выпив, пошёл выяснять отношения, прихватив оружие 12-го калибра. Выстрел в закрытую входную дверь соседей не оставил шансов ребёнку: полученное огнестрельное ранение грудной клетки и головы оказалось смертельным.

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