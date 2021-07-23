Лондон, 23 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Британское агентство по борьбе с организованной преступностью (NCA) арестовало семь граждан Албании, осуществлявших нелегальные перевозки албанцев в Великобританию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как cообщает британское новостное агентство Sky News, в NCA считают, что арестовали главаря. На мужчину 40 лет от роду надели наручники, когда он попивал пиво с друзьями в зоне Кройдон, на юге Лондона.

Операция также проходила в Суррее, Оксфордшире и Хартлпуле. В масштабных действиях, продолжавшихся около полугода, приняли участие около ста британцев и представители защитников порядка из Франции, стран Бенилюкс и Польши.

Напомним, албанцы имеют право на безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны, однако Великобритания не входила в нее даже до своего выхода из Евросоюза, а потому для того, чтобы устроиться на работу в эту страну, албанцам, страдающим от жестокой безработицы на родине, приходится использовать нелегальные пути.