Саратов, 23 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 246 новых случаев заражения коронавирусом, из них пневмония диагностирована у 95 пациентов, с признаками ОРВИ — 146 человек, у пяти пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 242 заражения. Всего по состоянию на 23 июля подтверждено 71 080 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 66 525 человек, за сутки — 214 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 104 человека, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители старше 60 лет — 87 человек, восемь — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области жертвами коронавирусной инфекции стали 47 медиков, 18 из них — в связи с исполнением своих обязанностей. Полагающиеся выплаты в этом году получили 2853 медработника, заразившихся COVID-19, документы поданы еще на 914 человек.

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