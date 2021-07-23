Красноярск, 23 июля, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае на 23 июля зарегистрировано четыре лесных пожара. Как сообщает пресс-служба правительства региона, очаги общей площадью 27,4 га находятся в Богучанском и Таймырском Долгано-Ненецком районах. По предварительным данным, причинами возроганий стали сухие грозы. Угрозы населенным пунктам нет.

Лесной пожар

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Также сообщается, что за последние сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали девять лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах на площади 4130 га.

В тушении возгораний участвовали 304 человека, были задействованы пять единиц техники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 16 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в Красноярском крае было зарегистрировано 10 лесных пожаров на площади 4282 га.

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