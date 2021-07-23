Казань, 23 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Татарии подтверждены еще пять летальных исходов от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 23 июля 592 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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В числе умерших — двое мужчин и три женщины в возрасте от 74 до 93 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 22 июля иммунизацию антиковидными препаратами прошли 748 029 человек.

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