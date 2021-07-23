Шилка, Забайкальский край, 23 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Забайкальском крае паводковая обстановка после обильных ливней всё более ухудшается. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, к 23 июля произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района и продолжает расти.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Забайкалье Наводнение в Чите: люди передвигаются на лодках

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В городе Шилка вода зашла на 190 приусадебных участков и в 37 жилых домов. Поврежден один низководный мост и 100 метров дорожного полотна региональной автодороги. В районном центре развернут пункт временного размещения, в котором на данный момент размещено 42 человека, в том числе девять детей.

В настоящее время в городе сосредоточена группировка сил МЧС в составе 60 человек, девять единиц техники, четыре плавсредства.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Заречный Нерчинского района, где произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч, подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков. В ПВР эвакуированы пятеро взрослых людей.

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