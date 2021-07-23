Саратов, 23 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Арбитраж Саратовской области 30 августа 2021 года планирует начать рассмотрение иска министерства образования Саратовской области к частному общеобразовательному учреждению «Хвалынская православная классическая гимназия во имя Святого мученика Александра Медема». От гимназии требуют вернуть в бюджет ранее выделенную субсидию, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск был подан 13 июля 2021 года. Позднее дело приняла судья Фугарова. В споре речь идёт о взыскании с гимназии в пользу бюджета Саратовской области перечисленной в 2019 году субсидии, которая была выделена «на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности по соглашению от 26 марта 2019 года №15/ч в размере 2 199 700 рублей». Детали спора пока не сообщались. Третьим лицом в нём проходит Счётная палата региона.

Напомним, в 2020 году Минобрнауки РФ обращалось со схожим иском — о возвращении государственной субсидии. Фигурировавшие в деле 36 млн рублей взыскивали с тверского застройщика.