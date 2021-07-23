Барнаул, 23 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от COVID-19 продолжают снижать в Алтайском крае. Как сообщает оперативный штаб, на 23 июля 2021 года из общего количества вакцинированных 121 322 жителя региона получили первую прививку (на 2242 меньше, чем по состоянию на 22 июля) и 329 873 человека (+7661 за минувшие сутки) полностью привиты.

Tim Reckmann Вакцинация

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Хотя президент России Владимир Путин в ходе недавнего совещания с правительством вновь напомнил:

«Наша главная задача сейчас — это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации».

Всего прививки поставили уже 451 195 жителей Алтайского края (+5419 за последние двое суток).

В настоящее время Алтайский край получил уже 524 141 комплект вакцины (+18 860 за минувшие сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета (его нужно сформировать к осени) необходима иммунизация 60% населения. В Алтайском крае это более одного миллиона человек.

Несмотря на это, темпы вакцинации в регионе были снижены 19 июля и 22 июля.

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