Барнаул, 23 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 23 июля 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3786 человек, причём 17 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 785 (+73 за последние сутки), из них 208 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за последние сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (14 766 человек, +40 за последние сутки) и ОРВИ (36 887 человек, +223 за последние сутки). С начала учебного года коронавирус выявлен у 3087 детей (+16 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (59 909 человек, +274 за последние сутки) новый вирус победили 48 333 человека (всего +101 за последние сутки).

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