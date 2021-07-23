Сингапур, 23 июля, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Власти Сингапура ужесточили ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал NHK.

(сс) cegoh Сингапур

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Согласно новым требованиям, заведения общественного питания в Сингапуре будут обслуживать клиентов только навынос. Также жителям страны запрещено собираться группами более двух человек.

Решение об ужесточении ограничений было принято на фоне роста заболеваемости COVID-19. В частности, за 19 июля в республике выявили 100 носителей SARS-CoV-2. Однако за 22 июля в Сингапуре выявили уже 181 зараженного коронавирусом нового типа. Телеканал отмечает, что пока в Сингапуре наблюдается относительно небольшая заболеваемость COVID-19 по сравнению с соседними странами. В Индонезии, Таиланде и Малайзии выявляют более тысячи зараженных ежесуточно.