Киев, , 07:47 — REGNUM Украинские власти более семи месяцев назад направили запрос в Еврокомиссию с требованием компенсировать потери, возникающие на Украине из-за перераспределения на рынках газа и электроэнергии, заявила 22 июля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции этой страны Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24».

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина Kmu.gov.ua

«К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», — сказала она, комментируя сообщения о соглашении между США и Германией по «Северному потоку — 2».

Среди основных требований к Западу Стефанишина назвала предоставление «гарантии сохранения транзита» через Украину и «сохранение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта» (Россия-Украина-ЕС). Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в соглашении США и Германии сформулирован ряд условий, при соблюдении которых американские власти не будут мешать запуску «Северного потока — 2». Одним из них является обязательство ФРГ принять меры в случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет агрессивные действия против Украины.

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