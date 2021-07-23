Сретенск, Забайкальский край, 23 июля, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Наводнение принесло Забайкалью новые разрушения. После обильных дождей на Транссибе в Сретенском районе обрушился железнодорожный мост.

Алексей Задонский Транссиб возле Байкала

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, инцидент случился накануне вечером, 22 июля, пришлось останавливать движение поездов в обоих направлениях.

В частности, были задержаны пассажирский поезд №7 сообщением Владивосток — Омск, пригородный поезд №6218 сообщением Чернышевск-Забайкальский — Зилово. Восстановить железнодорожное сообщение удалось только по нечетному пути. По четному пути работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье после продолжительных ливней вновь начались подтопления жилых домов.

Читайте также: Забайкалье накрыло третьей волной паводка

В регионе действует штормовое предупреждение.

Читайте также: В Забайкалье передано штормовое предупреждение