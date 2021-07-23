Брюссель, , 08:25 — REGNUM Министры окружающей среды ЕС на неформальной встрече в словенском Брдо-при-Кранью обсудили климатическую конференцию ООН COP26, которая состоится в Глазго в ноябре 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство EURACTIV 22 июля 2021 года.

Парижское соглашение по климату Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр окружающей среды Словении Андрей Визяк сказал, что во вторник, 20 июля 2021 года, в формате дискуссии был проведен анализ текущей климатической ситуации, достигнутого прогресса в этой сфере и того, что еще предстоит сделать перед конференцией.

Визяк, который председательствовал на встрече, охарактеризовал переговоры, а также презентацию президента конференции COP26 Алока Шармы как исключительно полезные.

На пресс-конференции, состоявшейся после заседания министров, Визяк озвучил четыре основные цели конференции COP26 по достижению прогресса в международных переговорах: смягчение последствий изменения климата, адаптация к изменению климата, финансы и сотрудничество.

По словам Визяка, министры крайне серьезно обсуждали пакет законопроектов под названием Fitfor 55.

« В центре внимания политики ЕС определенно будут глобальные цели в области смягчения последствий изменения климата, а также обязательства по финансированиюсоответствующих мероприятий и усиление политики адаптации к изменению климата », — сказал Визяк.

Он отметил исключительную роль ЕС как глобального лидера, пообещавшего «сделать все, что в его силах» для достижения конкретных результатов во время проведения конференции.

« Мы все согласны с тем, что, с одной стороны, необходимо завершить сборник правил Парижского соглашения по климату, а с другой стороны, необходимо будет начать обсуждение финансовых обязательств на период после 2025 года, учитывая глобальную ситуацию и т.д. », — сказал он, призывая к повышению климатических целей на всех уровнях.

Он также считает, что ко моменту начала конференции в Глазго все международные мероприятия должны использоваться для подготовки международных партнеров ЕС к этому глобальному соглашению.

Одним из таких мероприятий станет встреча министров окружающей среды G20 в Неаполе в 22 июля 2021 года, которых Визяк призвал принять все меры для ограничения глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия.

« Все эти мероприятия представляют собой ценную базу для обмена мнениями между сторонами Парижского соглашения на политическом и экспертном уровнях, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться наилучшего результата в Глазго », — заявил Визяк.

Алок Шарма считает саммит в Глазго ключевым моментом для всего мира. Он добавил, что ЕС с его дипломатическим мастерством будет ключом к достижению этой цели. Он похвалил Словению за то, что она подала пример, опубликовав долгосрочную стратегию, в которой она обязуется достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

В ходе сегодняшних дебатов Алок Шарма призвал страны-доноры увеличить свои обязательства по финансированию климатической повестки к 2025 году. Он хотел бы, чтобы в преддверии конференции эти страны дали чёткий план того, как достичь цели в $100 млрд ежегодного вклада развитых стран в климатические мероприятия развивающихся стран.

Шарма пригласил Визяка на крупную министерскую встречу в Лондоне на этой неделе, цель которой — более подробно установить, какой результат конференции в Глазго на самом деле требуется.