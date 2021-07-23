Мехико, 23 июля, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Власти Мексики направят два военных корабля с продовольствием и медикаментами на Кубу, сообщает пресс-служба мексиканского МИД.

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Сообщается, что корабли выйдут из порта Веракруз в Мексиканском заливе. На их борту будет находиться груз со шприцами, кислородными баллонами, защитными масками, молоком, консервированным тунцом, бобами, мукой, растительным маслом и бензином. МИД республики отмечает, что отправка гуманитарной помощи демонстрирует международную солидарность Мексики и других стран Латинской Америки в период пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что погрузка на кораблях началась утром 22 июля. Это произошло на фоне ужесточения санкций США против Кубы. Агентство указывает, что кубинское посольство в Мехико пока от комментариев воздержалось.