Чита, 23 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Забайкалье, где обострилась паводковая обстановка, вновь передано штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Как сообщает 23 июля территориальное ГУ МЧС РФ, в течение суток местами в регионе сохранятся очень сильные дожди, сильные ливни, грозы.

Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России В Забайкалье ликвидируют последствия наводнения

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

После выпадения осадков на большинстве рек возможен рост уровня воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье после продолжительных ливней вновь начались подтопления жилых домов.

В селе Заречный Нерчинского района, где произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч, подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков.

Читайте также: Забайкалье накрыло третьей волной паводка