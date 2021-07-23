Вашингтон, 23 июля, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Для достижения целей по сокращению выбросов углерода администрации президента США Джо Байдена потребуется финансовая поддержка в размере около $1 трлн в год. Об этом сообщает REUTERS, цитируя представителя министерства энергетики США, 22 июля 2021 года.

Возобновляемая энергия. Ветряки

Администрация Байдена поставила цель достичь к 2035 году использования 100% электроэнергии, свободной от СО 2 загрязнения. Для финансирования мероприятий, направленных на достижение этих целей, было специально создано Управление кредитными программами министерства энергетики США .

Возобновляемая энергия. Ветряки

« Скорость, с которой мы внедряем климатические решения, совершенно неприемлема , — сказал Джигар Шах, директор Управления кредитных программ министерства энергетики США. — В какой-то момент мы вынуждены будем передать часть свих функций Уолл-стрит, чтобы получить следующие $100 млрд. Каждая из зелёных технологий должна достичь масштаба в $1 трлн — это единственный способ достичь поставленных целей ».

По словам Шаха, в Соединенных Штатах ежегодно тратится около $200 млрд на новые меры по смягчению последствий изменения климата.

« Эта сумма, вероятно, должна составлять триллион долларов в год, чтобы соответствовать целям администрации, которые будут объявлены в ноябре этого года на конференции ООН по изменению климата в Глазго », — уверяет он.

Кредит

Управление кредитными программами министерства энергетики США располагает около $46 млрд в виде ссуд и гарантий по кредитам, доступных для финансирования крупномасштабных проектов в области энергетики и энергетической инфраструктуры в США.

Управление получило заявки на финансирование проектов примерно на $7 млрд в месяц, и существует ещё порядка 40 потенциальных проектов в самых разных областях, от передовой ядерной энергетики до производства аккумуляторных батарей для электромобилей, претендующих на государственное финансирование. Такие проекты направлены на реализацию мер по улавливанию и хранению СО 2 , которые включают улавливание диоксида углерода и предотвращение его попадания в атмосферу.

Программа кредитных гарантий в своё время претерпела ряд неудач, самая крупная среди них — предоставление государственных кредитов производителю солнечных батарей из селенида меди, индия и галлия компании Solyndra, которая стала банкротом в 2011 году, сделав ошибочную ставку на мировой дефицит кремния. Solyndra получила кредитную гарантию министерства энергетики США на сумму $535 млн, став первым получателем такого финансирования в рамках программы экономического стимулирования президента Барака Обамы. Однако официальные лица Solyndra использовали неточную информацию, чтобы ввести в заблуждение министерство энергетики. Правительство США понесло убыток от Solyndra в размере $528 млн. Кроме того, Solyndra получила налоговые льготы в размере $25,1 млн от Калифорнийского Управления альтернативной энергетики и финансирования транспорта.