Нерчинск, Забайкальский край, 23 июля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Забайкалье после продолжительных ливней вновь начались подтопления жилых домов. Как сообщает сегодня, 23 июля, территориальное ГУ МЧС РФ, в селе Заречный Нерчинского района, где произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч, пришлось эвакуировать в пункт временного размещения (ПВР) жителей подтопленных домов.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

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На данный момент там находятся пятеро человек, детей среди них нет. На месте происшествия работают спасатели пожарно-спасательных частей №26 н.п. Нерчинск, №41 и №16. К месту подтопления убыли аэромобильная группировка города Чита и оперативная группа МЧС России по Забайкальскому краю. Всего для ликвидации последствий подтопления задействовано 133 человека и 33 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч случился накануне, 22 июля. В результате этого в селе Заречный оказалось подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков.

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