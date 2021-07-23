Веллингтон, 23 июля, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 19 носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма — все новости»

Сообщается, что всех инфицированных выявили в карантинных учреждениях городов Крайстчерч, Литтлтон-Порт и Саус-Порт. Все они ранее прибыли в Новую Зеландию из-за границы и были помещены на обязательный карантин. Случаев локального распространения COVID-19 на территории страны не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 80 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2499 носителей SARS-CoV-2.