Порт-о-Пренс, 23 июля 2021, 07:18 — REGNUM Церемонию прощания с экс-президентом Гаити Жовенелем Моизом, погибшим в результате нападения боевиков, провели в городе Кап-Аитьен в сокращенном формате из-за уличных беспорядков, сообщает газета Nuvellist.

Президент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз
(сс) Office of U.S. Ambassador to U.N

Сообщается, что участники протестных акций забросали камнями служебные автомобили чиновников, двигавшиеся в составе траурной процессии. Чтобы разогнать протестующих полицейские открыли огонь из огнестрельного оружия в воздух. Позднее обстановка на улицах Гаити стабилизировалась.

В связи с этим сама церемония прощания проходила в сокращенном формате. На ней присутствовали вдова экс-президента Мартин Моиз, а также высшее руководство страны. Похоронят Моиза 23 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Гаити задержали еще троих подозреваемых в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. Среди задержанных оказалось двое сотрудников полиции. Всего по подозрениям в нападении на резиденцию президента Гаити задержали 26 человек. Отмечалось, что среди них — 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

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