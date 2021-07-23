Порт-о-Пренс, , 07:18 — REGNUM Церемонию прощания с экс-президентом Гаити Жовенелем Моизом, погибшим в результате нападения боевиков, провели в городе Кап-Аитьен в сокращенном формате из-за уличных беспорядков, сообщает газета Nuvellist.

Президент Гаити Жовенель Моиз (сс) Office of U.S. Ambassador to U.N

Сообщается, что участники протестных акций забросали камнями служебные автомобили чиновников, двигавшиеся в составе траурной процессии. Чтобы разогнать протестующих полицейские открыли огонь из огнестрельного оружия в воздух. Позднее обстановка на улицах Гаити стабилизировалась.

В связи с этим сама церемония прощания проходила в сокращенном формате. На ней присутствовали вдова экс-президента Мартин Моиз, а также высшее руководство страны. Похоронят Моиза 23 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Гаити задержали еще троих подозреваемых в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза. Среди задержанных оказалось двое сотрудников полиции. Всего по подозрениям в нападении на резиденцию президента Гаити задержали 26 человек. Отмечалось, что среди них — 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

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