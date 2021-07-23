Кемерово, 23 июля, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 23 июля в регионе выявили 195 новых носителей SARS-CoV-2, пятеро пациентов скончались.

MouseMadeContent Вирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут — трансляция»

Как сообщает оперативный штаб, 196 пациентов выздоровели. А всего в Кузбассе 41 616 человек вылечились от коронавируса.

Также известно, что в регионе медицинскую помощь получают 1890 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 754 человека.

Читайте также: В Кузбассе жертвами COVID-19 стали ещё шесть пациентов