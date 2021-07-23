Токио, , 07:14 — REGNUM Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио изменил карту мира на официальном сайте, убрав границу между Украиной и российским Крымом. Об этом 22 июля сообщило агентство Associated Press.

Карта появляется во всплывающем окне «Зоны поддержки» и показывает, как болельщики со всего мира поддерживают свои команды на Играх. Изначально полуостров был отделён от Украины толстой чёрной линией, обозначающей границу с Россией.

«Неправильная карта» возмутила МИД Украины и ведомство обратилось с жалобами в свои посольства в Швейцарии и Японии. В результате организаторы Игр «вернули» Крым Украине.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине и проведённого на полуострове референдума. По итогам голосования, в котором приняли участи 82% граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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