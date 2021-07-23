Вашингтон, 23 июля, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главой японского МИД Тосимицу Мотэги ситуацию на Кубе, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

«Они обсудили опасения относительно массовых арестов и задержаний протестующих на Кубе», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также Блинкен и Мотэги заявили о важности укрепления отношений Вашингтона и Токио. Также глава Госдепа США пожелал японской стороне безопасного проведения летний Олимпийских игр.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля США ввели новый пакет санкций против Кубы. Новые экономические ограничения затронули главу кубинского минобороны Альваро Лопеса Миеру, а также спецбригады МИД республики. Указывалось, что фигуранты нового санкционного списка якобы причастны к подавлению протестов в стране.