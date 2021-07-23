Нью-Йорк, США, 23 июля, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В Центральном разведывательном управлении США допускают, что необъяснимые эпизоды ухудшения состояния американских дипломатов («гаванский синдром») могли возникать из-за каких-то действий России, заявил 22 июля глава этой разведслужбы Уильям Бернс.

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«Может быть, так (Россия ответственна — ред.). Но, честно, я не могу предполагать, пока мы не сможем прийти к более определенным выводам о том, кто это мог быть», — сказал он в интервью Национальному общественному радио США.

Бернс добавил, что с 2016 года американская разведка зафиксировала примерно двести случаев появления «гаванского синдрома» у сотрудников и дипломатов правительства США по всему миру, и половина из них приходится на коллег-разведчиков и членов их семей.

По его словам, нехватка данных не позволяет выдвинуть обвинение против России, но в ЦРУ «полны решимости разобраться в этом».

Напомним, в 2017 году власти США сообщали о неких «акустических атаках» в столице Кубы, которым якобы подвергались сотрудники американского посольства. В феврале 2021 года Бернс заявил, что их будет расследовать рабочая группа при ЦРУ.