Казань, 23 июля, 2021, 06:07 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил второй за июль 2021 года банкротный иск, адресованный дочернему активу исполкома Альметьевского района, — МУП «Управление ресурсами Альметьевского муниципального района». Первое дело с многомиллионными претензиями начнут рассматривать 16 сентября 2021 года, а второй иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Претензии от ООО «Торгово-производственное предприятие «Марал и К» поступили в суд 22 июля 2021 года. Сумма иска — 1 036 282,25 рубля.

Предыдущий иск от Сергея Плугина из Ленинградской области, поданный 8 июля, судья Коновалов начнёт рассматривать 16 сентября 2021 года. В качестве конкурсного управляющего предложен участник ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» (Санкт-Петербург). Плугин заявил долг более 54 млн рублей.

В качестве участника дела приглашен также конкурсный управляющий МУП «Альметьевское троллейбусное управление» Роман Маврин.

Напомним, МУП «Управление ресурсами Альметьевского муниципального района» учреждено исполкомом в 2010 году. Руководит им Марат Юлдашев. Создано предприятие для управления материальными ресурсами района и реализации полномочий учредителя по решению вопросов местного значения.