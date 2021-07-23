Вашингтон, 23 июля, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Два человека получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в центре американского Вашингтона, сообщает пресс-служба местной полиции.

Alexas_Fotos Стрельба

По ее данным, вызов в полицию поступил вечером 22 июля — сообщалось о стрельбе в районе перекрестка 14-й улицы и Риггс-стрит. В результате происшествия пострадали двое мужчин, их госпитализировали. При этом врачи оценивают их состояние как стабильное. Очевидцы отмечают, что на улице прозвучало около 20−30 выстрелов. По факту перестрелки ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стрельба произошла возле стадиона в столице США Вашингтоне во время бейсбольного матча. В результате перестрелки пострадали четыре человека. Отмечалось, что из-за происшествия пришлось прервать бейсбольный матч.