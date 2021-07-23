Казань, 23 июля, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил банкротный иск, адресованный ООО «Производственно-строительное объединение «Казань», которое является подрядчиком космодрома «Восточный». Иск пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иск к ПСО

Претензии ООО «Частное охранное предприятие «Добрыня-Патруль» поступили в суд 22 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 3 324 878,61 рубля. Помимо этого, в соистцах указано ООО «Частное охранное предприятие «Энигма».

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор, в рамках которого в 2019 году с ПСО «Казань» был взыскан долг в размере 3 324 878,61 рубля, неустойка — 517 004,59 рубля по договору организации охраны общественного порядка и товарно-материальных ценностей заказчика на территории строящегося объекта «Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр». «Татфлот» проходил по делу третьим лицом.

Напомним, это не первый иск о несостоятельности, поданный к ПСО «Казань». Ранее с такими же претензиями, но на существенно большую сумму, обращалась налоговая служба. Тогда дело на сумму почти 2 млрд рублей закончилось подписанием мирового соглашения.

Собственником и директором ПСО «Казань» является депутат Госсовета Татарии прошлых созывов Равиль Зиганшин. Он же выступал соучредителем прихода мечети «Ирек», среди создателей которой также числятся Нияз, Азат, Расуль, Рамиль Миннихановы, а сама мечеть названа в честь погибшего в авиакатастрофе сына главы Татарии Рустама Минниханова.

На сегодня ПСО «Казань» является исполнителем многомиллиардного контракта на строительство объектов космодрома в Приамурье.

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