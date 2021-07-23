Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Афганскому радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось в военном плане укрепить свои позиции в Афганистане как никогда с 2001 года, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс эфире Национального общественного радио США.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тенденции, которые мы наблюдаем сегодня, безусловно, вызывают беспокойство. Вероятно, они находятся в наиболее сильной военной позиции с 2001 года», — заявил он.

При этом Бернс выразил сомнение, что радикалам удастся захватить Афганистан в течение полугода. По его мнению, возможны различные варианты развития событий. В частности, Бернс считает, что власти Афганистана располагают достаточным военным потенциалом, чтобы противостоять террористам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США заявили. что эвакуации из Афганистана в Соединенные Штаты ожидают более 20 тыс. человек. Также 2,5 тыс. афганцев получили визы на въезд в США из-за того, что сотрудничали с американским военным контингентом.

Читайте ранее в этом сюжете: Эвакуации в США ожидают более 20 тысяч человек из Афганистана