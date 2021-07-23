Москва, 23 июля, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Киевские власти будут бить пенальти в свои ворота, если продолжат выступать против газопровода «Северный поток — 2» в логике «игра была переведена в овертайм», написал 22 июля председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Таким образом российский сенатор прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о достигнутой между США и Германией договорённости по «Северному потоку — 2».

«Кулеба намерен сражаться с «Сев. потоком — 2» в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла. Теперь она может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков. А настаивать на своем — все равно, что бить пенальти в свои ворота», — написал Пушков.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в соглашении США и Германии сформулирован ряд условий, при соблюдении которых американские власти не будут мешать запуску «Северного потока — 2». Одним из них является обязательство ФРГ принять меры в случае, если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или предпримет агрессивные действия против Украины.