Москва, 23 июля, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Нескольким российским министрам поручили проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров, сообщил 23 июля источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По его словам, поручение дано министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, министру финансов Антону Силуанову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

«Дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», — цитирует РИА Новости собеседника.

Источник добавил, что окончательного решения по вопросу индексации пенсий нет, на первом этапе будут определены необходимость индексации и возможности для её финансирования.

РТК — координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ.

Ранее президента России Владимира Путина попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил главе государства письмо, в котором сообщил о невыполненном поручении и «необходимсти устранить допущенную несправедливость».