Москва, 23 июля, 2021, 03:49 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 18 августа 2021 года планирует начать рассмотрение иска Донского Ставропигиального мужского монастыря к департаменту городского имущества столицы. Речь идёт о правах на здание часовни, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск был подан 14 июля 2021 года, а позднее его принял к производству судья Гамулин. В деле речь идёт «о признании права собственности на самовольную постройку — здание водосвятной часовни общей площадью 49,6 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 77:05:01008:007 по адресу: г. Москва, Донская пл., д. 1, стр. 5». Третьими лицами в спор уже привлекли Управление Росреестра по Москве и православную религиозную организацию «Московская патриархия Русской православной церкви». К дате слушаний филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве должен предоставить сведения из ЕГРН в отношении спорного объекта.

Напомним, ранее к департаменту иски были поданы от прихода храма Святителя Григория Неокесарийского в Дербицах, который просит закрепить за ним права на самострой, и от женского монастыря. Последний спор также касается объекта недвижимости.