Кострома, 23 июля, 2021, 03:37 — ИА Регнум. В рамках программы приватизации государственных активов в Костроме планируется реализовать с торгов акции АО «Кострома», которое станет девятой гостипографией, реализуемой летом 2021 года. Пакет акций, составляющий 100% уставного капитала, оценили в стартовую цену 456,2 млн рублей. Аукцион назначен на 26 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Guberniya.info Торги

Лот состоит из 2 114 576 акций при номинальной стоимости каждой 100 рублей. Компания, учрежденная в 2005 году, принадлежит на сегодня государству. На её балансе числятся два земельных участка в Костроме и деревне Корсаково Жуковского района — площадью 50 597,82 кв. м и 1550 кв. м, а также здания и сооружения общей площадью 37 026 кв. м в Костроме и здание в Корсаково. В последнем случае, вероятно, речь идёт о даче, так как здание площадью 220 кв. м расположено в СНТ «Вишневый сад».

За 2020 год чистая прибыль АО составила 16,99 млн рублей против 30,77 млн рублей годом ранее.

Напомним, до этого были приняты решения продать по 100% акций ещё как минимум восьми типографий и полиграфических комбинатов, которые пока принадлежат государству. Они расположены в Воронежской, Орловской, Челябинской, Новосибирской, Саратовской областях, а также в Пермском, Приморском и Ставропольском краях. Среди лотов — крупнейший полиграфический комплекс Дальнего Востока «Дальпресс», стартовую цену на который назначили в 736 млн рублей.