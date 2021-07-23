Москва, 23 июля, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области оставил без рассмотрения иск «Промсвязьбанка» к двум компаниям, зарегистрированным на Британских островах, — Strauss management Limited и Skyfal management Limited. Общая сумма претензий составляла более 2,8 млрд рублей, но частично исковые требования были предъявлены в долларах. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Истец требовал с компаний, прописанных на Тортоле, солидарного взыскания задолженности по кредитам от 2014 и 2016 годов. Речь шла о 31 588 382,23 доллара США и 859 079 964,02 рубля. Само дело слушалось с осени 2019 года.

Оба кредита были выданы компании Cavolo trading limited, а ответчики были по ним поручителями.

Судья отметил, что «с учётом арбитражной (третейской) оговорки в п. 6.1 договоров поручительства о разрешении спора в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и отсутствием в материалах дела иных соглашений» иск стоит «оставить без рассмотрения».

Напомним, в 2019 году суд уже оставлял без рассмотрения финансовый иск к этим же фирмам.