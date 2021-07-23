Нью-Йорк, США, 23 июля, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что не знает об усилиях российских властей по борьбе с хакерскими угрозами, исходящими с территории России.

U.S. Department of State Уильям Бернс

«Знаете, я не знаю», — сказал он в интервью Национальному общественному радио США.

Бернс добавил, что Соединённым Штатам необходимо «скептически относиться к способности российского правительства предпринять действия на этом направлении», и что судить о серьезности намерений Москвы в сфере кибербезопасности можно будет по результатам предпринимаемых действий.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия не раз предлагала США наладить сотрудничество в сфере кибербезопасности. В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил американцам заняться своими хакерами, поскольку наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из киберпространства США.