Хельсинки, 23 июля, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Большинство переболевших COVID-19 сохраняют антитела к коронавирусу более года, сообщили учёные из финского Национального института здравоохранения и социального развития (THL) после проведённого исследования.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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Учёные исследовали материалы 367 человек, которые перенесли заболевание весной 2020 года, после чего не заражались повторно и не вакцинировались. В 97% случаев у них выявили антитела IgG, которые распознают пиковый белок коронавируса через год после заражения.

«Хотя антитела были обнаружены у многих, их число спустя год было примерно на треть ниже, чем через полгода», — отметили в институте.

Кроме того, в THL выяснили, что полученные антитела хуже справляются с новыми штаммами коронавируса. Степень зашиты для мутаций «Альфа» оказалось «немного ниже», а для вариантов «Бета» и «Дельта» — существенно ниже.