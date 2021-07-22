Вена, 23 июля, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ может лишиться участия России, если продолжит выслушивать инсинуации со стороны Украины о ситуации в Донбассе и на российско-украинской границе. Об этом 22 июля заявил руководитель российской делегации на форуме Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

«Необдуманные высказывания о якобы концентрации Вооруженных сил России в приграничных районах <…> используются представителями Украины на ФСОБ как ширма для продолжающейся в течение семи лет «необычной военной деятельности» в Донбассе с привлечением до 60 тысяч украинских военнослужащих», — объяснил он, выступая на пленарном заседании.

По словам дипломата, российские войска вернулись в места постоянной дислокации после завершения контрольных проверок, однако в Киеве продолжили нагнетать обстановку.

«Если делегация Украины будет и в дальнейшем придерживаться лживой, безответственной риторики, то профессионального обсуждения не получится, а еженедельные инсинуации южных соседей их западные спонсоры продолжат выслушивать без участия российской делегации», — заявил Гаврилов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские военачальники с марта 2021 года продолжают концентрировать силы у линии соприкосновения в Донбассе, объясняя это присутствием российских войск. При этом в Киеве не раз признавались в отсутствии фактов, подтверждающих присутствие в Донбассе регулярной российской армии и стремление России напасть на Украину.