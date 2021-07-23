Тегеран, , 07:45 — REGNUM Поддерживая протесты в иранской провинции Хузестан, представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон внимательно следит за событиями. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 июля.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс на пресс-конференции в ответ на вопрос репортера о реакции США на недавние беспорядки в иранской провинции Хузестан заявил, что Вашингтон внимательно следит за протестами.

Под предлогом проблемы защиты прав человека в Иране и подчеркивая необходимость того, чтобы иранский народ пользовался правом на проведение акций протеста, а также правом на свободу выражения мнений, он заявил:

«Иранский народ, как и народы других стран, должен пользоваться этими правами, не опасаясь насилия, и не должен подвергаться произвольному задержанию силами безопасности».