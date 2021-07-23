Тегеран, 23 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. 22 июля министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Боснии и Герцеговины в телефонном разговоре подчеркнули необходимость расширения и укрепления двусторонних связей по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович обсудили двусторонние отношения, а также соответствующие взаимные вопросы. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству, а также проведению регулярных встреч на высоком уровне.

Ранее министр иностранных дел Ирана провел отдельные телефонные переговоры с министром иностранных дел Того Робертом Дусси и его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром для обсуждения последних событий в двусторонних отношениях по различным вопросам, включая региональные проблемы, в частности текущую ситуацию в Афганистане.