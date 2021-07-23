Тегеран, , 08:28 — REGNUM 22 июля председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахид Джалалзаде заявил, что стабильность в Западной Азии важна не только для стран региона, но и для Европы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания на виртуальной встрече с председателем комитета по иностранным делам сената Италии Вито Росарио Петрочелли. В ходе онлайн-встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джалалзаде указал на дружественные политические связи с Италией в преддверии 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и заявил, что отношения между Исламской Республикой Иран и Италией возникли много лет назад на основе наличия многочисленных возможностей сотрудничества.

Что касается повышения уровня консультаций между комиссиями двух парламентов Ирана и Италии, он отметил, что иранский парламент готов расширять сотрудничество и обменяться опытом в области законодательства с целью укрепления двусторонних политических и экономических отношений.

В другом месте своего выступления Джалалзаде обрушился на одностороннюю политику Соединенных Штатов, а также политику двойных стандартов западных стран, участвующих в ядерной сделке, заявив: «Согласно фетве, изданной Лидером Исламской революции, Иран никогда не стремился к разработке ядерного оружия».