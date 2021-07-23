Тегеран, 23 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. 22 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 88 063, причем 226 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 226 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 88 063», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 20 313 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2287 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 204 136 пациентов из общего числа 3 623 840 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

4628 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 7 339 804 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.