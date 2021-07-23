Тегеран, , 08:51 — REGNUM 22 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что открытие проекта нефтепровода Гор-Джаск, который является предметом гордости иранской нефтяной промышленности, стало решительным ответом всем «заговорщикам», в частности Соединенным Штатам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал это замечание на виртуальной церемонии открытия проекта под руководством министерства нефти.

Рухани отметил, что завершение проекта иранскими инженерами с использованием внутреннего потенциала за такое короткое время (2 года) является решительным ответом всем заговорщикам, особенно Соединенным Штатам, потому что нефть является одним из важнейших элементов в списке американских санкций.

Президент далее подчеркнул, что санкции США нацелены на две значимые области, а именно на экспорт нефти и поставки товаров первой необходимости. «Американские власти знали, что если Иран столкнется с сокращением экспорта нефти, у него больше не будет иностранной валюты для удовлетворения своих потребностей».

«Однако правительство смогло выделить валюту для покупки вакцин из-за рубежа, и, к счастью, отечественные вакцины также вышли на рынок», — сообщил Рухани.