Тегеран, 23 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. 22 июля президент Ирана Хасан Рухани посредством видеоконференции торжественно открыл национальный проект по транспортировке сырой нефти из Гора в Джаск в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Это 83-й национальный проект, который будет запущен президентом Рухани в рамках мегаплана по воплощению в жизнь лозунга «скачок в производстве», объявленного Верховным лидером Ирана.

Линия по транспортировке сырой нефти из Гора в Джаск впервые в истории Ирана позволит экспортировать нефть без необходимости пересекать Ормузский пролив. На первом этапе мощность проекта составляет 300 000 баррелей нефти в сутки, при этом с его официальной эксплуатацией будет создана устойчивая занятость для 10 000 человек.

Объясняя цель проекта, а также процесс его реализации и функционирования, министр нефти Биджан Зангане назвал этот день историческим событием для иранской нефтяной промышленности в связи с началом экспорта иранской сырой нефти из региона Макран.