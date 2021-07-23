Тегеран, 23 июля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. 22 июля советник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона Реза Забиб заявил, что Исламская Республика импортирует 3,1 миллиона доз вакцин против COVID-19 в ближайшие несколько дней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Забиб написал в своем аккаунте в Twitter, что благодаря усилиям его коллег, а также помощи со стороны министерства здравоохранения и Центрального банка в страну будут импортированы три партии вакцин.

Чиновник отметил: «Сегодня из Китая будет импортировано около 2,2 миллиона доз (в общей сложности из КНР будет импортировано 85,1 миллиона доз).

Он также пояснил: «Завтра из Японии будет импортирован один миллион доз вакцины под названием AstraZeneca, при этом в общей сложности страна импортирует 9,1 миллиона доз этой вакцины».