Москва, 23 июля, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Новые документы о Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года опубликовало Минобороны России в мультимедийном разделе на своём сайте kiev1941.mil.ru.

План «Барбаросса»

Драматические события развернулись в первый месяц Великой Отечественной войны (в июле 1941 года), когда фашистская группа армий «Юг» попыталась стремительно захватить Киев и продвинуться вглубь СССР.

«Здесь вермахт потерял более 100 тысяч солдат и офицеров, 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной армии», — отметили в Минобороны РФ.

Пересилить защитников Киева гитлеровские войска смогли, только прекратив наступление на Москву и оттянув значительные силы на юг, чтобы окружить войска Юго-Западного фронта.

Войска Красной армии и простые жители Киева два месяца удерживали противника, обладавшего более чем двукратным численным превосходством, и сыграли важную роль в срыве гитлеровского плана «молниеносной войны».

Новые документы расскажут о невероятных подвигах защитников Киева, захоронениях и памятниках, которые оставила война.

«В настоящее время на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской областей (в местах боев 1941 года), по российским данным, расположены 7378 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, в которых покоится более 275 тысяч павших советских воинов и военнопленных. Из них более чем 1,3 тысячи мемориалов датированы событиями трагического 1941 года», — говорится в материалах оборонного ведомства.

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Ранее Минобороны России представило новый мультимедийный раздел «Решающая и завершающая…», который посвящен штурму Берлина и солдатам Красной армии, погибшим на завершающем этапе Великой Отечественной войны.