Тегеран, 23 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. 22 июля посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил о решительной поддержке Тегераном народа и правительства Кубы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дипломат заявил на внеочередном заседании Движения неприсоединения на уровне послов, что на протяжении более шести десятилетий незаконная политика и практика администрации США в отношении Кубы носили недвусмысленно враждебный, принудительный, дестабилизирующий и провокационный характер, что представляет собой вопиющее нарушение основополагающих норм и принципов международного права, в частности устава Организации Объединенных Наций.

«Эти меры, которые серьезно подрывают как права человека, так и демократию, намеренно направлены на обеспечение узких национальных интересов США», — подчеркнул Раванчи.

Он отметил: «И теперь, в рамках своей экономической войны и политики максимального давления, США откровенно организуют и финансируют политическую операцию против одного члена нашего движения, а именно Кубы. Исламская Республика Иран выражает свою твердую и непоколебимую поддержку и солидарность с народом и правительством Кубы в их борьбе против этой незаконной политики, проводимой Соединенными Штатами».