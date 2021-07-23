23 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова президента США о том, что остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» невозможно.

Елизавета Коробова, , 08:15 — REGNUM Информация, согласно которой президент США Джозеф Байден заявил, что остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» невозможно, ведь он завершен на 99%, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 23 июля в социальной сети Facebook.

Строительство газопровода Иван Шилов © ИА REGNUM

«Транзит после 24-го года, может, и будет, а вот будет ли после 24-го года сама Украина? Это куда более неопределенный вопрос», — поделился своим мнением Олег Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что Германии и России крайне выгодно окончание строительства «Северного потока — 2» и введение его в действие.

«Придётся» — а то что?! Разве откажется Германия от газа себе в убыток?! Вешают Украине лапшу на все части тела», — указывает Елена С.

Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода «Северный поток — 2» в Финляндии Nord-stream2.com

Некоторые комментаторы отмечают, что вопрос «Северного потока — 2» касается только взаимоотношений Российской Федерации и Германии, а мнение США тут не к месту.

«Мало ли что он заявил, этот Байдан. «Северный поток — 2» — это касается только России и Германии. Это наше дело и баста!» — пишет Keneskul B.

Часть людей считает, что Украина не может остаться у разбитого корыта без газа в трубе, но, вероятно, киевским властям придётся серьёзно раскошелиться. Такая судьба для этой страны безальтернативна, и Байден это подтвердил.

«Возможно, конечно, и продлится контакт, только по той цене, какая будет угодна Российской Федерации. А вот что они дальше будут делать с этим — непонятно», — отмечает Наталья Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не собирается полностью лишить Украину транзита газа, поэтому нет никакого смысла воспринимать строительство «Северного потока — 2» в качестве оружия.

«Разве власти России отрицали, что если будет выгодно, то и через Украину будут газ поставлять? Дополнительные объёмы будут поставлять хоть через Африку, если потребитель готов платить за такой транзит», — считает Игорь Б.

Отдельные комментаторы убеждены, что президент США подвёл тех, кто поставил на него все свои ставки. Теперь его политическое будущее находится под вопросом.

«Байден предал Украину, как никакой президент США. Более того, он предал Европу, отдав её в руки Российской Федерации. Не видать ему второго срока. Оказалось, что Трамп больше следовал интересам Соединенных Штатов, нежели те, кто его критиковал за якобы сотрудничество с Россией», — пишет Дулат С.

Напомним, 22 июля пресс-служба Белого дома опубликовала информацию, согласно которой президент США Джозеф Байден заявил, что остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» невозможно, ведь он завершен на 99%.